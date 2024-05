BigMama, bagno di folla in città: sono una di voi, mi dicevano ma dove vai? Marianna Mammone ha incontrato i fans ad Avellino per il suo ultimo libro

“Io mi emoziono tantissimo, soprattutto quando si parla di queste cose. Cerco sempre di portare alto il nome della mia provenienza. Il mio fisico ha fatto in modo che le persone mi considerassero non abbastanza prima ancora che mi potessero conoscere”. E questa una delle lezioni che Marianna Mammone, in arte BigMama da San Michele di Serino, ha dovuto imparare sulla propria pelle, costretta fin da bambina ad affrontare i giudizi della gente.

Ora che ha la ribalta del successo, non ha dimenticato quelle ferite, ma neanche le sue radici. È tornata ad Avellino per un firmacopie del suo libro "Cento occhi" allo store della Mondadori, accolta da tantissimi fans. “Ai ragazzi dico di credere sempre nei propri sogni. Spesso vi capiterà di imbattervi in luoghi comuni, magari vi sentirete combattuti, sconfitti già in partenza. Vi diranno non ce la farai ad arrivare, a essere una celebrità partendo da un paesino così piccolo. Sono cose che mi sono sentita dire davvero tante, forse troppe volte, e il mio consiglio è sempre quello di andare oltre le menzogne”.