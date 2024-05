Del Fes Avellino pronta per la semifinale: "Vogliamo sorprendere ancora" Conferenza stampa di presentazione della serie con la Caffè Toscano Pielle Livorno

Dopo aver superato i Rucker San Vendemiano la Del Fes Avellino è al lavoro per la serie con la Caffè Toscano Pielle Livorno, presentata nel pomeriggio, al PalaDelMauro, dal presidente del club irpino, Giuseppe Lombardi, dal general manager, Antonello Nevola, e dal coach, Alessandro Crotti: "C'è entusiasmo e il piacere di vivere questo percorso. - ha spiegato il massimo dirigente - C'è soddisfazione per l'approdo in semifinale promozione: un tassello all'interno di un progetto. C'è ambizione e soddisfazione per le persone che hanno gestito un campionato complicato e che ci porta a giocare con il sogno della Serie A2. Qualche mese fa era impensabile. Siamo contenti per la risposta che ci sta dando la città. Il PalaDelMauro era gremito in Gara 3 e Gara 4 e rispetto al campionato c'è stato un numero di spettatori diverso. Stiamo lanciando iniziative per coinvolgere ulteriormente gli appassionati".

Nevola: "Risultato immaginato raggiunto, ma vogliamo la finale"

"Giocheremo questa semifinale con l'obiettivo di passare anche questa serie. - ha affermato Nevola - Non abbiamo intenzione di far alcun passo indietro. C'è rispetto da parte nostra e ci sarà anche da parte loro nei nostri confronti. La serie con San Vendemiano è stata bella anche in termini tecnici e il pubblico ha apprezzato. Siamo tra le prime quattro: era l'obiettivo di inizio stagione, ma siamo contenti per il cammino con la piazza che può notare il percorso scritto passo dopo passo dalla società e dalla squadra".

Crotti: "Brava la dirigenza a non guardare i primi risultati"

"Non c'è pressione, c'è piacere di affrontare queste gare e questi avversari. Sarà uno stimolo in più e arriveremo bene all'appuntamento. - ha aggiunto Crotti - Al di là di Burini, già recuperato, la squadra sta bene. C'è ancora una settimana di lavoro e vedremo, ma ci arriviamo con la consapevolezza del percorso, importante e non casuale. Ci siamo sudati questo risultato e la dirigenza ha tenuto nei momenti difficili. La società ha guardato oltre e ha perseverato nell'obiettivo".