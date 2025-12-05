Ariano: mattinata di incidenti in città, code e rallentamenti ovunque

Mattinata di incidenti lungo le strade ad Ariano Irpino, fortunatamente tutti senza conseguenze, da rione San Pietro-Maddalena nei pressi della grotta della Madonna di Lourdes (leggi qui), contrada Turco con un'auto finita totalmente nella cunetta a via Sant'Antonio, incrocio via Giacomo Matteotti dove un'auto ha impattato in maniera lieve nella parte laterale di un pullman Air, mentre quest'ultimo stava raggiungendo il capolinea di piazza Mazzini.
Forze dell'ordine sul posto ma fortunatamente nessun ferito. E per finire un tamponamento lieve in località Loreto lungo la strada che porta alla Variante, particolarmente trafficata ultimamente a causa dei lavori in centro.