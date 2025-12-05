Ariano: al suono della fisarmonica addio al maestro Giardino Gli amici della musica hanno voluto onorarlo così

È uscito di scena al suono della fisarmonica, il suo strumento prediletto, quello che ha suonato per una vita a ogni evento.

Se n'è andato così, per sempre, il mitico maestro Giardino. La sua musica eterna è stata la colonna sonora di generazioni di arianesi.

Una clip quella di Marco Memoli, che resterà nella storia così come i tanti personaggi da egli immortalati attraverso i suoi scatti delicati.

E' stato Giuseppe Palandra a suonare la fisarmonica accanto al feretro del maestro sul sagrato della basilica cattedrale. Accanto a lui diversi musicisti tra cui Nicodemo, Ninì Albanese, Mario Ciasullo, Remo Pernacchio, Antonio Pucci, Leonardo Pollastrone, Leonardo Giardino, (nipote) Aldo Memoli, Antonio Ferraro.

Gli amici della musica

"Con profondo dolore salutiamo il maestro Carmine Giardino. Maestro di vita e di palco, che con le sue note ha unito cuori e generazioni. Ognuno di noi conserva un frammento del suo insegnamento e la sua musica continuerà a vivere nel cuore di chi ha condiviso con lui il dono dell'arte".

Marco Memoli: "Non dimentichiamolo. E' stata una istituzione per tutti noi, facciamo tesoro di tutto ciò che ci ha insegnato."