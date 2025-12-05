Commercio ad Ariano: nuove opportunità per il centro storico Pubblicato il terzo bando per il fondo di sostegno ai comuni marginali

L'amministrazione comunale annuncia la pubblicazione del terzo bando relativo ai fondi per i comuni marginali, un'iniziativa cruciale per il centro storico, e che ha già contribuito alla sua rinascita.

Con un investimento di circa 100.000€, il bando mira a sostenere l'apertura di nuove attività commerciali, artigianali e agricole, contribuendo così a dare ulteriore slancio alla nostra comunità.

Le domande possono essere presentate fino alle ore 12 del 15 dicembre 2025, e i beneficiari saranno individuati entro la fine del mese.

Questo è il quarto bando in sequenza, considerando anche quello realizzato con fondi per la zona rossa. Negli anni passati, abbiamo assistito all'apertura di diverse realtà locali grazie a un totale di 341.000€ già investiti, a cui si aggiungeranno questi ultimi 100.000€.

Attività come Tirtitu, Julienne, Pane e Caffè, Monopolio, Maiolica Luigi Russo, Maresca Generoso, Vittoria Belmonte Wedding, Vite Enoteca Il Torchio, Tommasina Carchia Sarta, La Matrella, Tenuta Tiso, Fumetteria Kamahouse, Dream Lab e Replay Lab e tante altre sono esempi concreti del nostro impegno, che ha già dato risultati significativi per la vita economica e sociale della città.

Il sindaco Enrico Franza ha dichiarato: "Questa iniziativa è un passo fondamentale per il rilancio di Ariano e offre a nuove attività economiche l'opportunità di investire nel nostro centro storico. Siamo orgogliosi dei risultati ottenuti e delle nuove realtà che hanno arricchito il nostro panorama commerciale. Ariano è una città nelle città, e continueremo a lavorare per il futuro."

Andrea Melito, delegato alle attività produttive e commercio, ha aggiunto: "Il bando rappresenta un'importante opportunità per gli imprenditori locali e per chi desidera investire nella nostra comunità. Ogni nuova apertura crea lavoro e un ambiente vivace per residenti e visitatori. Invitiamo tutti gli interessati a presentare le loro domande entro il 15 dicembre, e siamo qui per assisterli."

Per informazioni e dettagli sul bando, contattare l'ufficio commercio del Comune di Ariano Irpino. La bellissima foto di Ariano Irpino dall'alto è di Francesco Lops.