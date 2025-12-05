Commercio ad Ariano: nuove opportunità per il centro storico

Pubblicato il terzo bando per il fondo di sostegno ai comuni marginali

commercio ad ariano nuove opportunita per il centro storico

Nuove opportunità per il centro storico ad Ariano Irpino: pubblicato il terzo bando per il fondo di sostegno ai comuni marginali...

Ariano Irpino.  

L'amministrazione comunale annuncia la pubblicazione del terzo bando relativo ai fondi per i comuni marginali, un'iniziativa cruciale per il centro storico, e che ha già contribuito alla sua rinascita.

Con un investimento di circa 100.000€, il bando mira a sostenere l'apertura di nuove attività commerciali, artigianali e agricole, contribuendo così a dare ulteriore slancio alla nostra comunità.

Le domande possono essere presentate fino alle ore 12 del 15 dicembre 2025, e i beneficiari saranno individuati entro la fine del mese.

Questo è il quarto bando in sequenza, considerando anche quello realizzato con fondi per la zona rossa. Negli anni passati, abbiamo assistito all'apertura di diverse realtà locali grazie a un totale di 341.000€ già investiti, a cui si aggiungeranno questi ultimi 100.000€.

Attività come Tirtitu, Julienne, Pane e Caffè, Monopolio, Maiolica Luigi Russo, Maresca Generoso, Vittoria Belmonte Wedding, Vite Enoteca Il Torchio, Tommasina Carchia Sarta, La Matrella, Tenuta Tiso, Fumetteria Kamahouse,  Dream Lab e Replay Lab e tante altre sono esempi concreti del nostro impegno, che ha già dato risultati significativi per la vita economica e sociale della città.

Il sindaco Enrico Franza ha dichiarato: "Questa iniziativa è un passo fondamentale per il rilancio di Ariano e offre a nuove attività economiche l'opportunità di investire nel nostro centro storico. Siamo orgogliosi dei risultati ottenuti e delle nuove realtà che hanno arricchito il nostro panorama commerciale. Ariano è una città nelle città, e continueremo a lavorare per il futuro."

Andrea Melito, delegato alle attività produttive e commercio, ha aggiunto: "Il bando rappresenta un'importante opportunità per gli imprenditori locali e per chi desidera investire nella nostra comunità. Ogni nuova apertura crea lavoro e un ambiente vivace per residenti e visitatori. Invitiamo tutti gli interessati a presentare le loro domande entro il 15 dicembre, e siamo qui per assisterli."

Per informazioni e dettagli sul bando, contattare l'ufficio commercio del Comune di Ariano Irpino. La bellissima foto di Ariano Irpino dall'alto è di Francesco Lops. 

Ultime Notizie