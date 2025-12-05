Nuovo incidente davanti alla grotta di Lourdes ad Ariano: due feriti in ospedale Due ragazzine finiscono al pronto soccorso

E' di due feriti finiti in ospedale, si tratta due ragazzine che si stavano recando in quel momento a scuola, il bilancio di un incidente avvenuto stamane lungo la statale 90 della puglie a ridosso di rione San Pietro.

Si tratta di un punto già noto, all'altezza della grotta della Madonna di Lourdes, teatro spesso di incidenti, causati anche dal manto stradale insidiosissimo, che pare questa volta non sia la causa principale.

Una delle due auto condotta da una donna del luogo, stava svoltando nella traversa San Pietro-Maddalena, quando improvvisamente è avvenuto l'impatto con un quadriciclo leggero. Sul posto un'ambulanza del 118.

La dinamica è in fase di ricostruzione da parte della polizia municipale intervenuta sul posto. Il traffico considerata l'ora di punta ha subito code e rallentamenti.