Avellino, spaccio nei giardini Piazza Kennedy: quattro condanne e un'assoluzione Arrivano le pesanti condanne per i pusher di Piazza Kennedy che cedevano droga a minori

di Paola Iandolo

Quattro condanne ed un assoluzione per gli spacciatori beccati nei giardini di Piazza Kennedy a fornire droga anche ai minorenni. Si è chiuso cosi, davanti al giudice monocratico Lorenzo Corona, il processo a cinque imputati fermati nel febbraio 2022 da un’operazione dei Carabinieri della Stazione di Avellino.

A rimediare la condanna più alta al gambiano S.B. a cinque anni e quattro mesi. Quattro anni e quattro mesi per R.A.M. Quattro anni di reclusione per D.B. Quattro anni e sei mesi di reclusione per un altro gambiano, J.L. Unica assoluzione, quella nei confronti di un avellinese, A.A. classe 84, difeso dal penalista Gerardo Di Martino, accusato di un episodio di spaccio avvenuto il 6 aprile 2021 di sei grammi di marijuana caduta in sequestro.

Contestate più di cinquanta cessioni di droga tra il 2020 e il 2021, prevalentemente hashish e marijuana, di cui almeno tredici nei confronti di minorenni di età compresa tra i 15 e i 16 anni. Questi i dettagli emersi dalle indagini sulla fiorente piazza di spaccio gestita nei giardini di Piazza Kennedy dai cittadini gambiani. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro sessanta giorni.