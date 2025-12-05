Polo logistico e stazione Hirpinia, De Vizia: "Serve una cabina di regia" Nuovi ostacoli nei lavori, modifiche in corso d'opera e il monito di Confindustria

Polo logistico in Valle Ufita e stazione Hirpinia. I lavori procedono ma tra non poche difficoltà a causa soprattutto delle condizioni morfologiche del territorio. E' di poche settimane fa lo smantellamento di alcune opere già realizzate e l'attuazione di nuove modifiche al tracciato a causa delle difficoltà di lavorazione della fresa meccanica durante le operazioni di scavo della galleria sul versante Melito Irpino. E questo inevitabilmente allungherà i tempi di realizzazione dell'opera.

Ma c'è di più. A lanciare oggi l'allarme su un aspetto fondamentale è il presidente di Confindustria Avellino Emilio De Viza: "Si parla ovunque di piattaforma logistica, ma viene trascurato il dato più importante. La mancanza al momento di un soggetto attuatore. Una struttura commissariale. Un modello virtuoso già sperimentato positivamente a Bagnoli. Italfer ha predisposto un progetto da 130 milioni di euro, ma non è stato messo in atto.

C'è bisogno di una cabina di regia che possa far interfacciare Stazione Hirpinia e piattaforma logistica.