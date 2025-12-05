La castagna del Partenio verso l'Igp: focus a Monteforte Irpino

"Le innovazioni di processo in castanicoltura". E' il tema dell'importante incontro promosso a Monteforte Irpino, mercoledì prossimo, 10 dicembre alle 17.00 nella sala consiliare del comune, dal distretto della castagna e del marrone della Campania.
Indirizzo di saluto: Fabio Siricio (sindaco di Monteforte Irpino), Luigi Riccio (Dg politiche agricole regione Campania).
Relazione del presidente del comitato Igp: Gerardo Marano e intervento del consulente del comitato Igp: Italo Santangelo.
Interventi: Roberto Mazzei (direttore del distretto), Ilenia Santagada, Tommaso Bibbò, Sabatino Rambaldi (Dottorandi Unimol e Unina)
Conclusioni affidate ad Antonio De Cristofaro (Presidente del distretto). Moderatore: Davide Della Porta (vicepresidente del distretto)
Interverranno rappresentanti del Parco del Partenio, Gal Partenio, Comuni dell’area Igp, Coldiretti, Cia, Confagricoltura. All'incontro sono stati invitati tutti i consiglieri regionali irpini.