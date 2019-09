Murale della pace, il dialogo tra vescovo e de Conciliis Sabato 28 alle 18 l'appuntamento presso la parrocchia San Francesco d'Assisi

Una riflessione sul murale della pace nella parrocchia di San Francesco d'Assisi ad Avellino per discutere di fede e arte. E' questo l'obiettivo dell'appuntamento voluto dall'ufficio per la cultura della diocesi di Avellino, che si terrà sabato 28 settembre alle ore ore 18. "In dialogo con Nicodemo" il titolo dell'iniziativa che avrà come protagonisti il vescovo di Avellino, Arturo Aiello, e l'artista Ettore de Conciliis che nel 1964 dopo l'appello di Paolo VI, insieme a don Ferdinando Renzulli e Rocco Falciano, decise di realizzare il Murale della pace nell'enorme abside bianca della nuova chiesa nel quartiere Ferrovia. Il programma del confronto prevede l'introduzione di padre Tommaso Violante, delegato dell'ufficio per la cultura della diocesi e l'intervento conclusivo del parroco don Luigi Di Blasi della chiesa di San Francesco d'Assisi. Il dialogo tra vescovo e de Conciliis sarà intervallato da interessanti momenti musicali e culturali.