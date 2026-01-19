Avellino, infiltrazioni d'acqua all'asilo del V Circolo: due giorni di stop La commissaria Perrotta ha disposto la chiusura parziale dell'istituto del V Circolo

di Paola Iandolo

Due giorni di chiusura per l’asilo di via Scandone: oggi e domani stop all’ingresso degli scolari per consentire i lavori di ripristino di una tubatura dell’acqua che si è rotta ieri. La comunicazione è arrivata ieri al Comune di Avellino ed immediatamente si è messa in moto la macchina amministrativa: con delibera del commissario straordinario Giuliana Perrotta è stata disposta la sospensione della scuola dell’infanzia per i giorni 19 e 20 gennaio.

La segnalazione

La segnalazione è pervenuta sabato sera quando è scattato l'allarme. La dirigente scolastica Alessandra D’Agostino ha chiesto un intervento urgente: sul posto sono intervenuti i tecnici comunali del Servizio Manutenzione Edilizia Scolastica, che hanno riscontrato “la rottura di una montante principale della rete idrica – all’interno della muratura – in uso ai servizi igienici dell’ala ovest, con conseguenti fenomeni di infiltrazioni di acqua dalle pareti e dal solaio di primo livello e parziale allagamento dei predetti ambienti”. Nell’immediatezza è stata chiusa l’adduzione alla montante danneggiata onde bloccare l’afflusso di acqua negli ambienti provenienti dal punto di rottura. Dalle verifiche è emersa la necessità di interventi di manutenzione.

La tempistica

Si prevede, salvo approfondimenti in corso di esecuzione, che i lavori saranno ultimati entro le ore 18 di martedì 20 gennaio. In base alle valutazione effettuate dai tecnici comunali è quindi è emersa la necessità in sospendere per due giorni le lezioni. La commissaria straordinaria Perrotta: “Sentito il dirigente scolastico, ritenuto opportuno e necessario provvedere alla limitazione di utilizzo del plesso scolastico Palatucci di via Scandone, con la sospensione di tutte le attività afferenti la scuola dell’infanzia, al fine di consentire sia l’esecuzione delle necessarie verifiche per il ripristino dello stato dei luoghi, fino a martedì 20 gennaio compreso, si ordina la chiusura parziale della sede di via Scandone a tutte le attività afferenti la scuola dell’infanzia fino al 20 gennaio”.