X Factor, Gabriele Troisi strabilia giudici e pubblico L'irpino interpreta Rose Viola di Ghemon: 4 sì da Mara Maionchi, Sfera Ebbasta, Samuel e Malika

È in corso di svolgimento la tredicesima edizione di "X Factor", il talent show musicale in onda su SkyUno e, nel corso delle audizioni di questa sera, l'irpino Gabriele Troisi ha strabiliato il pubblico e i quattro giudici, la produttrice discografica Mara Maionchi, il rapper Sfera Ebbasta e i cantautori Samuel (frontman dei Subsonica) e Malika Ayane. Prova super con l'interpretazione di "Rose Viola", brano dell'avellinese Ghemon, per il 27enne insegnante di piano. Quattro i sì dei giudici, senza la minima esitazione. Appuntamento, quindi, con Troisi ai "Bootcamp" del talent show.

Il giudizio di Sfera Ebbasta: "Mi sei piaciuto perché sei "arrivato", come hai potuto vedere, a tutto il pubblico. Penso anche a tutti noi. Parlo per me. Sai precisamente cosa devi fare, come lo devi fare. Non ha sbagliato niente, grande".

Il giudizio di Mara Maionchi: "Hai cantato bene. Ti sei accompagnato bene. È tutto molto piacevole".

Il giudizio di Malika Ayane: "Mi è piaciuto molto qualche gioco di armonia che hai fatto, la semplicità che hai voluto mantenere. Non hai esagerato mai. Volevo farti un altro piccolo complimento che è quello legato alle cesure. Nessuno usa mai i respiri dandogli quella attenzione".

Il giudizio di Samuel: "Gabriele, colpisce molto il fatto che tu sembri esattamente il contrario di un frontman, di uno che deve stare sul palco. E, invece, poi ti metti al piano e trasformi tutto in magia. Avevo i brividi e non mi era capito ancora, forse mai, in queste audizioni. Quindi, complimenti".

Foto: screenshot da Sky Italia