Gattino incastrato nel motore di un'auto: salvato dalla Gadit Volontari in campo nella notte ad Avellino

Si rifugia nel vano motore di un'auto, resta incastrato ma viene salvato dopo circa un'ora di lavoro meticoloso dai volontari Gadit. E' successo ad Avellino. La presenza del gattino in difficoltà era stata segnalata da un simpatizzante dell'associazione, il quale aveva udito forti miagoliida un’Audi 3 in sosta presso un abitazione privata.

L’equipaggio operativo giunto sul posto ha verificato la presenza dell'adorabile micino, spaventatissimo e si è subito adoperato per salvarlo. Sul posto in ausilio all'associazione anche un medico veterinario. Alla fine il micino che non ha riportato traumi e lesioni è stato riaffidato al proprietario.

La nota: “In molte occasioni la Gadit Avellino interviene per salvare gattini che si nascondono nei vani auto –dichiara Antonio Pepe presidente guardie ambientali d’itala sezione provinciae e comunale di Avellino. – Questo perché, probabilmente, quando sono ancora molto piccoli e spaventati lo vedono come un ottimo rifugio. Inoltre, soprattutto in inverno sentono tali vani come luoghi caldi dove potersi riparare.Quello che appare certo è che se il proprietario non si accorge della presenza del gatto e avvia l’auto, può succedere un disastro: ci sono molte possibilità che il povero animale sia straziato dagli organi in movimento o che si ustioni con il caldo del motore."

Il presidente della Gadit ci tiene a ringraziare i suoi volontari per l impegno e il tempo che mettono a disposizione di questa associazione: "Anche se in pochi riescono ad essere presenti nei vari servizi di vigilanza ambientali, o convenzionati con Comuni della Provincia di controllo della raccolta differenziata, il servizio di pet-taxi di accompagnamento di animali per la toolettatura e le visite dal proprio veterinario, e nelle varie operazioni di soccorso, chiamati a svolgere utilizzando pochi fondi che abbiamo a disposizione e comunque garantendo la presenza di varie vetture su tutto il territorio irpino per la vigilanza ambientale e zoofila.La Gadit Avellino è aperta a tutti quelli che si riconoscono nelle attività svolte da questo ente."