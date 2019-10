Strade provinciali: al via nuovi interventi in Irpinia Lavori a Mercogliano, Avellino e Pratola Serra

Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza sulla viabilità di competenza dell’Ente. Sono in fase di completamento i lavori lungo la strada provinciale 70, nel territorio del Comune di Mercogliano.

Eseguite opere nel sottopiano viabile e si sta procedendo alla posa del nuovo manto d’asfalto. Poi verrà realizzata la nuova segnaletica orizzontale e verticale.

Programmati, inoltre, lavori lungo la Sp269 che dal territorio del Comune di Mercogliano collega alla ex strada statale 88 “dei Pennini”, nel Comune di Avellino. Anche in questo caso, il progetto prevede il rifacimento dell’asfalto e il ripristino in più punti delle cunette e delle zanelle per favorire un deflusso regolare delle acque meteoriche. Questo cantiere partirà nel giro di qualche giorno.

Seguirà l’intervento di manutenzione straordinaria della ex strada statale 371 che attraversa il centro abitato di Pratola Serra, con un piano identico di opere.

“Si tratta di lavori che rientrano nel piano del 2018, a cui si aggiunge la nuova programmazione 2019. Stiamo intervenendo in tutte le aree del territorio provinciale, dando priorità a quei tratti dove si registrano le maggiori criticità. Abbiamo previsto investimenti importanti sul capitolo viabilità.

Già diverse le opere eseguite in questi mesi. Puntiamo a un restyling complessivo della nostra rete

stradale”, spiega il presidente Domenico Biancardi.