Psicosi acqua contaminata al Moscati. "Nessun allarme" Da ospedale e Asl a breve la nota ufficiale con i parametri rilevati. Secondo rilievo nella norma

E psicosi acqua contaminata al Moscati tra degenti e lavoratori, ma i rilievi assicurano: non c’è allarme. Nelle ultime ore il rincorrersi di atti e comunicazioni tra Asl e Moscati, alto Calore e Comune di Avellino ha scandito l’evolversi della vicenda. Insomma, se i primi rilievi avevano parlato di una presenza lieve di batteri coliformi, in concentrazioni in misura minima superiori alla norma, nelle acque potabili dell’ospedale «Moscati» di Avellino, i secondi rilievi avrebbero rassicurato tutti con parametri nella norma. A breve è attesa la nota ufficiale di Asl e Moscati che metterà nero su bianco i risultati del secondo e decisivo intervento di ricognizione sulle acque. Ma al Moscati è comunque psicosi. La notizia avrebbe comunque generato ansie e paure da parte di chi lavora nell’ospedale, piuttosto di chi ne è ospite o semplice utente giornaliero.

L’ illeggibilità degli esiti del secondo rilievo ieri in Comune, dove erano stati trasmessi come da protocollo i risultati, aveva imposto ai tecnici di piazza del Popolo la richiesta di una nuova comunicazione.

E proprio la richiesta di nuova comunicazione da parte degli uffici di piazza del Popolo a firma del dirigente Marotta avrebbe fatto innescare i ragionevoli dubbi. Ora si attende l’ufficialità dagli uffici di Asl e Moscati, ma dalle prime indiscrezioni filtrate i rilievi sarebbero nella norma.

Una questione quella della potabilità delle acque che ha riportato alla memoria degli avellinesi un precedente importante: quello datato 2018, per i fontanini in città.