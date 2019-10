Indotto Whirlpool in Irpinia, D'Amelio: "Alta l'attenzione" "La Regione Campania segue con attenzione la situazione dell'indotto

"La Regione Campania segue con attenzione la situazione dell'indotto Whirlpool in Irpinia alla luce della vertenza nazionale in corso". Lo dichiara la presidente del Consiglio regionale Rosetta D'Amelio a margine dell'incontro, richiesto dalle organizzazioni sindacali della provincia di Avellino e tenutosi a Napoli presso la sala Nassirya, tra l'assessore regionale al Lavoro Sonia Palmeri e i sindacati Cgil, Cisl e Uil, le rsu, gli operai e le amministrazioni comunali di Forino, Montoro e Sant'Angelo dei Lombardi.

"I sindacati, gli amministratori e la presidenza del Consiglio regionale ringraziano l'assessore per la disponibilità mostrata a incontrare i rappresentati di un indotto che conta circa 200 lavoratori - continua D'Amelio -. Il tavolo resterà aperto e si aggiornerà in tempi rapidi per valutare ogni possibile soluzione in grado di garantire serenità agli operai"