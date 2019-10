"Libera? Pensa ancora alla campagna elettorale" Il sindaco Festa replica alle accuse della Noviello e fa il punto sulla macchina comunale

Libera in conferenza stampa solo qualche giorno fa non le aveva mandate a dire al Sindaco Festa. "Sull’emergenza criminalità ha rilasciato dichiarazioni scarne" – aveva tuonato la referente provinciale Emilia Noviello – Oggi la replica di Festa. "Libera è ancora un po’ legata alla campagna elettorale, probabilmente sosteneva qualche candidato del mio avversario. L’associazione porta avanti la sua attività e, a volte, utilizza i sindaci per ricordare che esiste. Se facessero qualche azione in più sul territorio mi troverebbero al loro fianco. Quando vorranno confrontarsi e quando vorranno qualche mia dichiarazione – ha aggiunto- sappiano che la porta del Sindaco è sempre aperta, anzi spalancata"..

Poi Festa è tornato sulle polemiche a seguito del consiglio comunale rinviato per mancanza di acqua mercoledi scorso: "Capisco che l’opposizione abbia pochi argomenti da utilizzare, vista la nostra convincente e vincente azione amministrativa. C’è stata la rottura di una condotta idrica interna e, oggettivamente, un edificio come il Comune di Avellino privo di acqua, fosse solo per i servizi igienici, non poteva ospitare il Consiglio Comunale. Abbiamo - sottolinea Festa - riconvocato l’Assise, e l’abbiamo allargata alle Autorità, alle Forze dell’Ordine e alle parti sociali per aumentare e migliorare il confronto. Abbiamo invitato anche il Procuratore Cantelmo e il Prefetto Tirone".

Non sono mancate dichiarazioni sulle deleghe ai dirigenti e sulle nuove assunzioni a Palazzo di Città "La distribuzione delle deleghe ai dirigenti era un atto dovuto. Purtroppo sul personale scontiamo problemi atavici. Siamo passati da 548 dipendenti a 250,. Quest’anno andranno in pensione 34 unità e potremo assumerne solo 4, insieme ai due dirigenti, in regime di mobilità. Non ci sarà nessun concorso, ci rivolgeremo a persone già impegnate nella Pubblica Amministrazione".

Infine un passaggio sul bilancio Acs. “Lo approveremo e metterà la parola fine in merito alle cifre incerte del passato, ad appostamenti e fatture. Si resetta tutto e si parte da un bilancio che non contenga alcun dubbio. Greco resterà al suo posto fin quando non si dimetterà”.