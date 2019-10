Volturara - Sagra della castagna IGP dal 18 al 20 ottobre Sarno: "Attese migliaia di persone, aperti tutti i siti come vie ferrate e di arrampicata"

Musica, artigianato, gastronomia, prodotti tipici, ma anche tanto intrattenimento, escursioni, vie ferrate e di arrampicata: è tutto pronto per la 35esima edizione della “Festa della Castagna, del tartufo e del fungo porcino” che si terrà a Volturara Irpina, piazza Roma, da oggi venerdì 18 a domenica 20 ottobre.

È prevista la partecipazione di migliaia di persone: sono già centinaia, infatti, le roulotte e decine i pullman prenotati. Volturara si conferma, insomma, come centro di attrazione Irpina sia per i prodotti di eccellenza, per le bellezze naturalistiche che per siti di interesse.

"La edizione 2019 - afferma il Sindaco, Marino Sarno - sarà arricchita dai tanti servizi offerti, dalle nuove attrazioni che la nostra comunità ha implementato in questi anni e che hanno avuto già un notevole successo, attraendo centinaia di persone non solo dalla Campania."

"La settimana scorsa - aggiunge Sarno - abbiamo registrato un ulteriore incremento di visite con il Fai che ha indicato le nostre vie di arrampicata e ferrate tra i suoi siti riconosciuti come meritevoli di essere visitati e utilizzati per escursioni."

"In occasione della Sagra delle Castagne - chiude Sarno - i nostri siti, compresi il museo etnografico e la Bocca del Dragone, saranno accessibili e visitabili, anche grazie ad escursioni appositamente organizzate."