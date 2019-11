Dono Day, premi agli irpini solidali. Festa: sono veri eroi Una carrellata di emozioni al circolo sociale della stampa con Csv Irpinia Solidale.

L’Irpinia dal cuore buono, riunita da quel sentimento autentico di aiutare il prossimo, quella motivazione forte a fare del bene. Ieri la seconda tranche di premiazioni del Csv. Nuove storie e nuovi volti di quell’esercito di volontari sempre pronti a dare una mano.

Dopo la tappa ad Ariano Irpino ecco quella nel capoluogo. Premiazioni a sorpresa per tante persone impegnate, con amore e tenacia, nella fitta e solida rete della solidarietà

Una cerimonia di premiazione dei volontari che si sono distinti per l’alto valore della solidarietà, della condivisione e della prossimità agli altri, come spiega il Presidente del CSV Irpinia Solidale, Marco Curcio. Anche il sindaco Gianluca Festa ha fatto tappa al circolo della stampa accolto dai colorati e simpatici clown che ogni sabato portano un sorriso ai bambini in ospedale. Onore al merito di chi aiuta e sostiene chi soffre, chi ha bisogno di aiuto e impegno. Il sindaco Festa con l'assessore Mazza ha rimarcato l'eccezionale coraggio con cui i volontari decidono di impegnarsi per il prossimo. "Sono felice di prendere parte a questo pomeriggio così speciale, in cui sono stati premiati avellinesi e irpini che brillano per il loro straordinario impegno nel sociale". Storie, racconti, volti e percorsi di vero sostegno. Tante le associazioni che fanno capo al Casv Irpinia Solidale diretto da Angela D'Amore che con passione e tenacia racconta lo straordinario impegno dei volontari.