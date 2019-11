Francesca Schirinzi, rivive attraverso la musica: "Mai triste" La sua voce suona nell’aria, libera come era il suo sogno

Il sogno di Francesca è finalmente realtà, a poco importa che lei non sia riuscita a vederlo realizzato, sì a poco importa.

Francesca ha toccato con mano il suo sogno nel momento in cui ha deciso che la musica sarebbe stata la sua vita, la strada da percorrere continuamente; ha toccato con mano il suo sogno quando ha deciso di intraprendere il percorso universitario in logopedia, perché era affascinata dalla voce in tutti i suoi innumerevoli aspetti; della voce e della musica voleva riempire la sua vita. Quando si sedeva al piano e cantava, quando scriveva, quando si esibiva live, in tutti quei precisi istanti Francesca diventava una cosa sola con il suo sogno.

Il sogno diventa realtà quando prende consapevolezza, quando intraprende la strada giusta.

I sogni sono imperfetti, diventano veri, perdono libertà… e in questa dannata imperfezione il sogno di Francesca si realizza.

Postumo esce l’ep: "Mai triste" di Francesca Schirinzi pubblicato dall’etichetta discografica Rusty Records e prodotto dalla nota vocal coach e talent scout Loretta Martinez.

Tre brani, tre manifesti scritti e arrangiati da Andrea Leprotti che conoscendo e seguendo Francesca nel percorso accademico del Vms di Loretta Martinez, ha potuto cucirle addosso un abito perfetto. Mai triste, che bella sensazione e riprovare sono i brani che compongono l’ep disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Brani che sono dei veri e propri manifesti, pezzi nei quali Francesca si lascia conoscere senza se e senza ma, senza fronzoli e sfaccettature, brani nei quali la sua personalità emerge senza ombra di dubbio, perché Francesca era un libro aperto e le sue canzoni ne sono la testimonianza.

Non ci resta che diffondere la sua musica e far risuonare la sua voce nell’aria, libera come era il suo sogno, prima di quella terribile tragedia sulla telesina, che l'ha strappata all'affetto di tutti insieme a suo fretello e suo zio di ritorno da una felice vacanza.

Riprovare e’ il suo nuovo singolo, di seguito il link per ascoltarlo: https://www.youtube.com/watchv=9EnQhzUnugs