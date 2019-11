I distretti rurali e il grande riscatto delle aree interne Vanni Chieffo, presidente Gal Irpinia: "Pronti ad usufruire di questa nuova grande opportunità"

Partito con un buon successo, alla vigilia dell'anniversario del sima dell'80 il ciclo di incontri nell'Irpinia centro orientale dal titolo “Il distretto rurale nel territorio delle acque i paesaggi dell’Irpinia”.

Si tratta di un’iniziativa del Gal Irpinia che intende avviare una riflessione concreta su questo importante strumento di programmazione di sviluppo locale attraverso una carrellata di scenari che rappresentano importanti step del percorso di individuazione del distretto stesso.

Si è partiti dalla bellissima e accogliente Casa della Cultura di Aquilonia con un focus interessante sullo scenario naturalistico e dell’accoglienza.

A fare gli onori di casa Giancarlo De Vito, sindaco di Aquilonia che ha evidenziato un primo dato importante: "Per la storia di questo territorio, si apre una pagina nuova. Non a caso, solo quindici giorni fa abbiamo acquisito un risultato eccellente. La Regione Campania e il Demanio ha assegnato ai comuni di Aquilonia e Monteverde, tutti i terreni demaniali, per 19 anni alla foresta mezzana. Questo ci consentirà di sviluppate turismo, sport acquatici come la vela, la canoa e di rilanciare il grande spettacolo dell'acqua. Tutto questo collegato al Gal e quindi al distretto rurale, sicuramente sfocerà in uno sviluppo del territorio non più legato ai singoli campanili."

Per Vanni Chieffo, presidente del Gal Irpinia: "Una parte di questa grande sfida è stata già vinta, ma è chiaro che il solo Gal, per il tipo di intervento e finanziamento, non basta in un territorio così esteso. Noi rappresentiamo 36 comuni, dall'alta irpinia, alla baronia, ufita e valle del calore. Per cui abbiamo immaginato, che la soluzione potesse essere il distretto rurale. Strumenti importanti che in altre parti d'Italia, già sono avviati, con grande successo. La Regione Campania ha approvato la legge e in questi giorni, sono uscite le norme attuative. Ecco perchè ci siamo precipitati, considerato che già ad inizio del 2020 dovrebbe uscire il primo bando nazionale per i distretti rurali. In un periodo in cui scarseggiano i finanziamenti nel mondo rurale, immaginare una boccata d'ossigeno dall'Europa, finanziamenti nazionali e regionali, è qualcosa di appetibile. Noi ci faremo trovare pronti ad usufruire di questa nuova grande opportunità.

Franco Ricciardi, sindaco di Monteverde, Comune capofila del Contratto di Lago Aquilaverde ha toccato il triste tema dello spopolamento: "E' l'unica sfida che resta, se riusciamo a programmare insieme e lavorare in sinergia, forse avremo un futuro migliore rispetto alla situazione attuale. Abbiamo grandi potenzialità ma soffriamo molto lo spopolamento, che negli ultimi anni si è notevolmente accelerato. Mentre prima c'era una emigrazione di braccia, ora vi è quella delle menti. E questa è quella che ci danneggia in modo particolare, perchè i ragazzi vanno via all'Università e non ritornano più."

Presenti Angelo Scaperrotta, esperto di animazione e sviluppo territoriale, Roberto Mazzei, delegato di Coldiretti Campania, Michele Masuccio, presidente Cia Avellino, Francesco Melillo presidente Confocooperative di Avellino.

Filippo Diasco, direttore generale dg politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Campania non ha dubbi: "Per l'Irpinia e i suoi territori, è una occasione irripetibile. Quella dei distretti rurali, è una scommessa per la Campania intera, sulla quale bisogna puntare. L'agricoltura, soprattutto in territori vocati come questi, deve trovare espressione in forme di coinvolgimento, utili a promuovere e valorizzare le eccellenze enogastronomiche dei territori. Quindi di distretti rurali, come quelli di qualità, costituiscono delle opportunità. Speriamo che i territori sappiamo coglierne l'importanza, presentando in tempo utile le domande per il riconoscimento dei distretti."

Maurizio Petracca, presidente della commissione agricoltura della Regione Campania, ha evidenziato ancora una volta come, l'importanza di questo prezioso strumento.

"Il distretto rurale, può rappresentare una opportunità per territori omogenei. E’ perciò importante l’iniziativa messa in piedi dal Gal Irpinia che in questo modo mostra dinamismo e capacità di intercettare processi di sviluppo che possono rivelarsi davvero significativi per i nostri territori. Con l’approvazione del regolamento dello scorso ottobre questi strumenti sono diventati finalmente operativi. E’ un risultato al quale abbiamo lavorato con impegno anche in considerazione della nuova centralità che l’Europa affida ai distretti stessi che con la nuova programmazione diventano titolari di finanziamenti, protagonisti di interventi e di progettualità, leve dello sviluppo locale. Questo è il primo assaggio di quello che abbiamo in mente di fare con la nuova programmazione comunitaria in agricoltura. Perché con il nuovo Psr vogliamo dare voce e risposte ai comparti, contribuendo fattivamente a scrivere un programma che sia davvero aderente alle esigenze degli operatori, alle istanze del settore e che sia coerente con un grande obiettivo al quale dobbiamo tutti tendere: determinare crescita, creare sviluppo, stimolare occupazione. L’idea del distretto rurale che il Gal Irpinia ha deciso di seguire va proprio in questa direzione".

