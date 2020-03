Avviata raccolta fondi per l'acquisto di kit test rapidi Ariano travolto da un'onda di solidarietà

Al fine di prevenire e contrastare la diffusione del Coronavirus sul territorio arianese, in collaborazione con amici ed associazioni locali, si è deciso di avviare una raccolta fondi da destinare all'acquisto di kit test rapidi per il comune di Ariano Irpino.

Tali test, che non sostituiscono i classici tamponi, sono utili per effettuare uno screening preventivo del potenziale contagio e saranno sottoposti da personale medico specializzato alle categorie di soggetti ritenuti più esposti e/o sospetti.

Per poter sostenere la raccolta è possibile effettare donazione all'Iban: IT62E0538775650000003201645, entro e non oltre il 30 Marzo, ciò al fine di velocizzare i tempi per la fornitura degli stessi.

Iniziativa promossa da: "Associazione A399, La Bussola e Panacea. Per info 333.7116720 o 393.9992309.