Ordinanza della Regione: Lauro diventa zona rossa Dopo gli otto casi di positività e il coinvolgimento del titolare di una rivendita alimentari

Il Comune di Lauro diventa zona rossa, per arginare quello che si ritiene un nuovo focolaio. L'ordinanza firmata dalla giunta regionale della Campania (si tratta della n° 28, clicca per visionarne il testo integrale) è operativa in questi minuti. La decisione è stata assunta dopo che nella sola giornata di oggi sono stati registrati otto casi di positività e tutti asppartenenti ad un unico ceppo familiare. L'emergenza si è andata a complicare quando si è scoperto che tra questi c'è il titiolare di una frequentatissima rivendita di alimentari al dettaglio.