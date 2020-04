Ema, scoperti due positivi ai test tra gli operai Ieri effettuati 280 prelievi, oggi altrettanti: in attesa dei tamponi sarà quarantena

All’Ema sono stati trovati positivi ai test due dei 280 operai sottoposti a verifiche. Sono i risultati della prima giornata di prove generali della ripresa dell’attività. Per i due risultati positivi (al momento non è dato sapere da dove provengano, se dall’Irpinia o dal Napoletano) adesso la trafila è quella che abbiamo imparato a conoscere: tampone immediato e isolamento, più individuazione di tutti i contatti avuti per la quarantena necessaria.

L’esito del tampone non arriverà che entro 24 ore da uno dei laboratori autorizzati dalla Regione Campania.

I circa 800 test rapidi, in 24 ore fatti arrivare all’industria di Morra de Sanctis dall’Asl, saranno smaltiti entro domani al massimo. La direttrice generale dell’Azienda ha mantenuto l’impegno assunto con il prefetto Paola Spena.

Per garantire la ripresa, prevista per martedì 14 aprile, l’Ema ha impiegato proprio personale medico.