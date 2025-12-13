Catanzaro-Avellino: le probabili formazioni, novità potenziale in attacco Alle 17.15 la sfida valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie B

Alle 17.15 sarà calcio d'inizio per la sfida Catanzaro-Avellino, valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie B. Lupi di continuità tecnica, con l'obiettivo del rilancio offensivo dopo la stabilità centrata con quattro punti nelle ultime due gare e con una novità potenziale in attacco. Dopo aver accarezzato la maglia da titolare perdendola nel pre-gara di Sudtirol-Avellino a causa di un fastidio muscolare, Patierno potrebbe superare Biasci nel ballottaggio per affiancare Tutino nell'attacco del 4-3-1-2. Con Daffara tra i pali la linea difensiva sarà composta da Missori, Enrici, Simic e Fontanarosa. A centrocampo Palmiero e Sounas con Kumi in vantaggio su Besaggio per chiudere la mediana e con Palumbo trequartista. Il Catanzaro punterà sul 3-5-2 con Iemmello leader offensivo. Rientro per Brighenti nella linea difensiva dei giallorossi.

La probabile formazione biancoverde

Avellino (4-3-1-2): Daffara; Missori, Enrici, Simic, Fontanarosa; Kumi, Palmiero, Sounas; Palumbo; Tutino, Patierno. All. Biancolino. A disp. Iannarilli, Cagnano, Cancellotti, Manzi, Gyabuaa, Besaggio, Russo, Biasci, Crespi, Lescano, Panico. Indisponibili: Armellino (infortunio), D'Andrea (infortunio), Favilli (infortunio), Insigne (infortunio), Marchisano (infortunio), Milani (infortunio), Pane (infortunio), Rigione (scelta tecnica)