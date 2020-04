Covid 19, dal Taurasi una speranza per combattere il virus Buoni risultati dalla sperimentazione al Monaldi partita con la ricerca del dott. Ettore Novellino

La ricerca scientifica a Napoli e in campania nella lotta al Coronavisrus non finisce di sorprendere. Mentre è avviata la sperimentazione del Tocilizumab, il farmaco per l'artrite che si sta rivelando prezioso nella terapia infiammatoria da Sars Cov 2, un'altra novità arriva sempre dall'Azienda dei Colli di Napoli: un'integratore a base di Taurasi. Il famoso vino rosso Docg irpino, sì proprio quello. Un recentissimo studio apparso sulla prestigiosa rivista scientifica Nature e pubblicato da Guangdi Li ed Erik De Clercq evidenza come il Resveratrolo potrebbe avere un ruolo contro il Covid-19. Nello studio vengono sperimentati in vitro e su animali diverse molecole contro i principali beta coronavirus. Tra queste, il Resveratrolo che sarebbe capace di bloccare la replicazione virale di Mers, un cugino di primo grado di Covid-19

Da questo presupposto è partita la sperimentazione del Direttore del Dipartimento di Farmacia dell’Università Federico II di Napoli, Ettore Novellino che ha brevettato una miscela di polifenoli, il Taurisolo, a base di resveratrolo estratto dalle vinaccie dell’Aglianico noto come Fluxovas. Novellino ha messo a punto un protocollo di sperimentazione coinvolgendo il Monaldi dove il direttore del dipartimento di Pneumologia Alessandro Sanduzzi Zamparelli lo ha usato in formulazione aerosol nei pazienti con Tbc bacilliferi per valutarne la portata antinfiammatoria: “Dopo una sola somministrazione in 2 pazienti su tre l’Interleuchina 6 al prelievo risulta dimezzata. Un rilievo molto promettente per controllare la fase infiammatoria di Sars.-Cov-2 di cui attendiamo l’ok dell’Aifa per la sperimentazione”.

La sperimentazione consisterebbe nella somministrazione domiciliare precoce del Taurisolo ai casi accertati di coronavirus sotto forma di aerosol.

Che il vino irpino fosse un toccasana in generale lo sapevamo già, ma che il principe dei rossi del sud avesse anche proprietà antifinammatorie così importanti per milioni di persone in questo momento è una bella novità che conferma, semmai ce ne fosse ancora bisogno, l'importanza della viticoltura e la necessità di tutelarla.

Tra i settori più colpiti dal Coronavirus vi è sicuramente quello del vino, punta di diamante delle nostre zone e che rischia il tracollo a causa della mancata vendita della vendemmia del 2019 e le incertezze per il futuro. Molto importante è stata la risposta della Ministra Bellanova al grido di aiuto dei nostri viticoltori ai quali ha assicurato misure concrete. Su questa linea deve muoversi anche l'amministrazione regionale a la categoria chiede di liberare i fondi del piano di sviluppo rurale a sostegno dei nostri viticoltori che rischiano di perdere l'intero anno.

Il prof Ettore Novellino è nato a Montemarano, culla del Taurasi, il 15 agosto 1950 ed ha conseguito nel luglio 1974 la laurea in Farmacia con il massimo dei voti e la lode. Dopo la laurea ha iniziato la sua attività didattica e di ricerca presso la Facoltà di Farmacia dell’Università di Napoli, ed ha percorso tutti i passi della carriera universitaria in questo Ateneo ed in quello di Fisciano. E’ Presidente della Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Farmacia Italiane ed è stato componente effettivo del Comitato Consultivo CUN per la valutazione di merito ed il finanziamento dei progetti di ricerca. E’ componente della Commissione di esperti per la valutazione dei progetti di ricerca scientifici, prevista dalla Legge Regionale 41/94 (Promozione della Ricerca Scientifica in Campania), componente della Commissione di Garanzia per la valutazione e selezione dei Programmi di Ricerca scientifica di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN). La produzione scientifica del prof. Novellino si concretizza in oltre duecento lavori pubblicati tutti su riviste nazionali ed internazionali altamente qualificate.