Rsa, tutti negativi gli 87 test Covid a Villa Clementina Le verifiche nelle strutture per anziani

Coronavirus, tutti negativi i test effettuati su personale e ospiti di Villa Clementina a Volturara, in provincia di Avellino. Le Rsa restano le sorvegliate speciale nei giorni difficili della lotta al Covid e sono in corso verifiche capillari.

"La lotta al Coronavirus si fa anche garantendo elevati standard di professionalità nelle strutture sanitarie e nelle RSA. Villa Clementina a Volturara Irpina si è dimostrata essere un esempio per come ha gestito e continua a gestire l'emergenza, avendo adottato immediatamente misure restrittive nell'accesso ai familiari degli ospiti e tutte le pratiche indicate dalle autorità di governo per evitare il contagio. Un plauso alla direzione sanitaria, ai medici e agli operatori presenti che hanno continuato, nonostante tutto, ad assicurare una cura impeccabile agli anziani ricoverati." Lo afferma Enzo Alaia, vice presidente della Commissione Sanità del Consiglio regionale della Campania.



"Abbiamo appreso con sollievo - prosegue Alaia - che gli 87 test rapidi effettuati stamani nella struttura di Volturara su ospiti e operatori hanno dato tutti esito negativo. Nonostante l'elevato rischio di contagio, emerge con nettezza la notevole professionalità di chi vi opera. Un grazie, in particolare, alla dottoressa Nittolo, della Direzione Sanitaria, a tutti i medici e gli infermieri che quotidianamente si fanno carico di assistere gli ospiti. Tutto andrà bene e usciremo dall'emergenza se - conclude Alaia - continueremo a rispettare le regole così come è stato fatto a Villa Clementina che ha dato grande prova di consapevolezza, di professionalità e di efficienza."