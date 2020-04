Coronavirus, addio al sindaco medico. E' morto Carmine Sommese Al Moscati il decesso del politico e medico che aveva annunciato di essere rimasto contagiato

È deceduto nel primo pomeriggio di oggi, nell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione dell’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati, Carmine Sommese 66enne ex consigliere regionale e sindaco di Saviano, in provincia di Napoli. L’uomo, affetto da Covid-19, era ricoverato alla Città Ospedaliera del capoluogo irpino, dal 19 marzo scorso. Oggi le sue condizioni sono peggiorate, poche ore fa il decesso. Quasi un mese di ricovero per il medico e amministratore, per cui in queste settimane sono stati tanti i messaggi di solidarietà e vicinanza.

L'uomo e il politico

Sommese era il primario di Chirurgia all'Ospedale Santa maria della Pietà di Nola ed ex consigliere regionale. Poco meno di un mese fa aveva annunciato su Facebook di essere positivo al Coronavirus. «La mia professione di medico ed il mio ruolo di sindaco - aveva scritto - mi hanno inevitabilmente esposto ad un maggiore rischio di contagio. Spesso si rimane feriti da ciò che più si ama, dal mio aver combattuto, in prima linea e senza risparmiarmi, la battaglia che tutti noi stiamo vivendo. Attinto da una malattia silente e diventato paziente, rafforzo il mio amore per la medicina e la dedizione alla mia cittadina, perché la mia esperienza di contatti umani e di quanti a me si sono affidati mi ha reso migliore, oggi più di ieri. Tornerò presto a contrastare questa emergenza sanitaria, insieme ne usciremo vincitori».

Il messaggio di cordoglio di Colucci

“Un' altra personalità illustre del nostro territorio ci lascia a causa del Coronavirus, sindaco di Saviano e medico molto umano. Un pezzo di storia del nolano. Un amico vero. Le mie condoglianze a nome di tutta Sirignano ai familiari e agli amici di Carmine Sommese”. Lo scrive sul proprio profilo facebook, Raffaele Colucci, sindaco di Sirignano nell'Avellinese, portavoce del movimento "Persone e territori", commentando la scomparsa di Sommese.

Il ricordo di Carlo Marino

Il presidente di Anci Campania, Carlo Marino, lo ricorda così: «Addio a Carmine Sommese, Sindaco di Saviano. Addio a un uomo e a un amministratore che ha pagato in prima persona l’impegno accanto alla sua comunità, come Sindaco e come medico, in questi tempi difficili scanditi dalla sofferenza del contagio. Sempre disponibile e sorridente, stimato ed apprezzato professionista, Carmine lascia un vuoto incolmabile nella sua famiglia, in tutti i colleghi di Anci Campania e in quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Ci mancherà il suo impegno civico, attento e scrupoloso e le sue qualità umane che resteranno, tuttavia, indelebili nel ricordo dei suoi concittadini e pazienti. Alla famiglia e all’Amministrazione comunale di Saviano, così duramente colpite, rivolgo il mio accorato cordoglio e quello di Anci Campania».

Il ricordo del sindaco di Boscotrecase

"Profonda tristezza per la morte di Carmine Sommese, sindaco di Saviano. Ricoverato da un mese ha combattuto con grande sofferenza e dignità contro questo maledetto virus. Un amministratore serio e capace, dalle grandi doti umane e politiche, persona perbene e medico molto apprezzato, sempre in prima linea per la sua comunità. Alla sua famiglia e all’amministrazione comunale di Saviano rivolgo il mio accorato cordoglio e quello dell’intero consiglio comunale", annota il sindaco di Boscotrecase Pietro Carotenuto