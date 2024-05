Del Fes Avellino: ecco date e orari della semifinale con la Pielle Livorno Prime due sfide al PalaMacchia, Gara 3 al PalaDelMauro: il programma della serie playoff

La Del Fes Avellino è al lavoro per Gara 1 della semifinale promozione per la Serie A2. La squadra irpina sarà ospite della Caffè Toscano Pielle Livorno al PalaMacchia sabato 18 con palla a due alle 21 per Gara 1 e lunedì 20 (ore 21) per Gara 2. La sfida al PalaDelMauro (Gara 3) è fissata per venerdì 24 (ore 20.30). "Info e modalità per l’acquisto dei biglietti per le partite casalinghe saranno a breve rese note", si legge nella nota diffusa dalla società avellinese.

Il calendario della semifinale promozione

Gara 1: sabato 18 maggio ore 21 al PalaMacchia - Livorno

Gara 2: lunedì 20 maggio ore 21 al PalaMacchia - Livorno

Gara 3: venerdì 24 maggio ore 20.30 al PalaDelMauro - Avellino

Ev. Gara 4: domenica 26 maggio oer 18 al PalaDelMauro - Avellino

Ev. Gara 5: mercoledì 29 maggio ore 21 al PalaMacchia - Livorno

Foto: ufficio stampa Del Fes Avellino