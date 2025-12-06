Pino Irpino: dopo le prime 70 tappe, ancora due giorni di tour Prosegue l'affascinante viaggio in provincia di Avellino

È cominciato puntuale il Pino Irpino 2025 Venerdi 5 dicembre alle ore 8.00 da Monteforte Irpino dove gli scout, insieme alla Scuola, all’amministrazione comunale e ad altre associazioni hanno dato il via all’iniziativa, unica nel suo genere, capace di coinvolgere tutti i 118 comuni della provincia di Avellino.

Sono tantissimi, infatti, i comuni che hanno inserito l’evento all’interno dei loro cartelloni natalizi. Una consuetudine, tutta irpina, che ogni anno vede crescere la partecipazione e l’entusiasmo.

Il primo giorno, infatti, grande spazio alla solidarietà con la raccolta che è già stata distribuita alle zone che fanno capo alle diocesi di Nola, Salerno e Benevento. Mentre il secondo giorno continua la raccolta che sarà smistata poi nel resto delle zone d’irpinia grazie all’impegno delle Caritas sul territorio.

Oggi il giro continua a macinare chilometri spostandosi dalle terre del greco di tufo fino ad ariano in un viaggio che non è solo incontro ma anche riscoperta dei luoghi e dei territori.

Domani, domenica 7 dicembre, si riprenderà da Montecalvo Irpino alle ore 8.00 per attraversare tutta l’Ufita e la baronia fino ad inoltrarsi in alta Irpinia e terminare la terza giornata a Morra De Sanctis.

Il Pino Irpino è un progetto dell’Associazione #Irpiniativogliobene ODV in collaborazione con Cesvolab.

Patrocinio della Provincia di Avellino e del Comune di Avellino. In collaborazione con Convitto Nazionale Colletta, Pc Alive, Monkey ADV, Polilop, Auto Motor Service srl, Mappamondo, Associazione Don Tonino Bello, Heart srl, Cooperativa Intra

DOMENICA 7 DICEMBRE 2025 GIORNO 3

MONTECALVO IRPINO 8:00 CASALBORE 8:33 GRECI 9:28 MONTAGUTO 10:08 SAVIGNANO IRPINO 10:45 ZUNGOLI 11:26 VILLANOVA DEL BATTISTA 11:53 FLUMERI 12:26 SAN SOSSIO BARONIA 12:52 SAN NICOLA BARONIA 13:13 CASTEL BARONIA 13:34 CARIFE 13:55 VALLATA 15:21 TREVICO 15:43 VALLESACCARDA 16:09 SCAMPITELLA 16:35 LACEDONIA 17:13 MONTEVERDE 17:54 AQUILONIA 18:32 BISACCIA 19:06 ANDRETTA 19:38 CAIRANO 20:11 CALITRI 20:51 SANT'ANDREA DI CONZA 21:23 CONZA DELLA CAMPANIA 21:46 MORRA DE SANCTIS 22:23