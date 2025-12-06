Osservazioni variante al puc del comune di Ariano: opposizioni informano Servizio al cittadino. Riceviamo e pubblichiamo

"Suggeriamo, ai cittadini che hanno proposto osservazioni alla Variante al puc del comune di Ariano Irpino di ripresentare le stesse entro e non oltre il 12 dicembre 2025.

Sul Burc della regione Campania, in data 13 ottobre 2025 con il n. 72 è stata pubblicata l’adozione della Variante al puc (disposizioni strutturali e disposizioni programmatiche-adozione-); da tale data scattano i sessanta giorni per presentare le osservazioni il cui esito non è ancora concluso".

E' quanto scrivono in una nota Azione, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Liberi e Forti, Moderati Democratici, Moderati per Ariano, Patto Civico, Coordinamento strada Tre Torri-Manna-Camporeale-

"Con la delibera di giunta municipale n. 205 del 25 settembre 2025 è stata adottata la Variante al puc. Le osservazioni sono state esaminate dalla giunta municipale (la delibera n.154 del 24 luglio del 2025) che ha espresso un giudizio di accoglimento, di parziale accoglimento, di respingimento o una decisione di rinvio alla stessa giunta.

Principalmente per le osservazioni dei cittadini di contrada Serra, Fontana Angelica, Torana, Piano di Zona Cardito, la giunta municipale ha concluso l’esame esprimendo una decisione di rinvio a se stessa, praticamente, un “NI”.

Infatti la delibera cita che “l’osservazione pone una delle problematiche afferenti la realizzazione della strada di riammagliamento e razionalizzazione del tessuto urbano con interventi di mobilità sostenibile di Rione Cardito-, è volontà dell’amministrazione comunale rivedere, con i progettisti, alcuni tratti del tracciato e pertanto delibera di demandare l’osservazione, per quanto innanzi ritenuto, al progettista della strada, per consentire in fase di progettazione esecutiva, la possibilità di modificare il tracciato secondo le indicazioni pervenute dall’osservazione nella parte in cui vi è una possibilità reale e concreta.

Nessun atto amministrativo è stato approvato dal comune, dopo l’esame delle osservazioni, e ci risulta che il progetto esecutivo della strada è stato consegnato, dai tecnici progettisti, senza alcuna valutazione sulle osservazioni". Foto Francesco Lops.