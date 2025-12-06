Avellino: vende alcolici ai minorenni, maxi sanzione per un locale della movida

Quattromila euro a un locale responsabile della somministrazione di alcol a tre minorenni

avellino vende alcolici ai minorenni maxi sanzione per un locale della movida
Avellino.  

 Prosegue l’azione del comando Provinciale dei carabinieri di Avellino nell’ambito dei servizi finalizzati alla verifica del rispetto delle norme igienico-sanitarie e delle prescrizioni in materia di somministrazione di bevande alcoliche, con particolare attenzione alla tutela dei minori.

L’attività rientra nel più ampio piano di prevenzione e vigilanza predisposto dall’Arma in Irpinia per garantire che la movida cittadina si svolga in un contesto sicuro e rispettoso delle regole, contrastando condotte irregolari e potenziali situazioni di pericolo per i più giovani.

Nel corso dei controlli effettuati nel capoluogo, i Carabinieri della locale Compagnia, con il supporto del personale dell’Asl hanno ispezionato diversi esercizi pubblici. All’esito dell’operazione è stata elevata una sanzione amministrativa di 4mila euro a un locale risultato responsabile della somministrazione di bevande alcoliche a tre minorenni, poi affidati ai rispettivi genitori.

I servizi continueranno anche nei prossimi giorni nei luoghi maggiormente frequentati dai giovani. L’obiettivo è duplice: prevenire episodi legati all’abuso di alcol, tutelando la salute dei minori, e contrastare comportamenti che possano incidere sulla sicurezza collettiva.

La prevenzione e il contrasto dell’abuso di alcol e sostanze stupefacenti, soprattutto tra giovani e automobilisti, restano priorità operative dell’Arma dei carabinieri per garantire ordine, sicurezza e tutela della salute pubblica.

Ultime Notizie