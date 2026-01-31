Avellino-Cesena: le probabili formazioni, lupi chiamati al rilancio Alle 15 la sfida al "Partenio-Lombardi". Mercato: ecco un altro profilo per l'attacco

Gara casalinga contro il Cesena con calcio d'inizio alle 15, lavoro sottotraccia sul mercato che prosegue per l'Avellino che ha definito il ritorno di Sgarbi. Il jolly offensivo bolzanino, attaccante, ma anche esterno a tutta fascia nella prima esperienza all'ombra del Partenio, saluterà il Pescara per fine prestito con il Napoli che aprirà al nuovo trasferimento a titolo temporaneo in prestito. Si chiude, invece, l'avventura di Milani in biancoverde dopo appena 6 mesi con il ritorno alla Lazio e i biancocelesti gireranno il nazionale venezuelano in prestito al Pescara. Per la mediana dell'Avellino c'è Le Borgne. Il francese, classe 2006, di proprietà del Como entrerà nella rosa a disposizione di Biancolino dalla prossima settimana. In attacco sondati diversi profili ed è spuntato anche quello di Vanja Vlahovic dell'Atalanta, in prestito allo Spezia, a segno per il gol del raddoppio nel match vinto dai liguri al "Partenio-Lombardi".

Rebus difensivo: ipotesi difesa a 4

Dal campo altro stop per Favilli (edema osseo al calcagno sinistro, operato a fine agosto), indisponibili lo squalificato Simic, gli infortunati Izzo, Kumi e Insigne e chi è fuori dal progetto tecnico, Rigione e Cagnano. In virtù delle assenze in difesa e per garantirsi solidità nei ricambi, l'Avellino potrebbe affrontare il Cesena con il ritorno alla difesa a 4 (davanti a Daffara la coppia di centrali Enrici-Fontanarosa con Missori e Sala terzini con Cancellotti e Reale soluzioni dalla panchina). A centrocampo Besaggio con Palmiero e Sounas e un trequartista, uno tra Palumbo e Russo, con Biasci e uno tra Patierno e Tutino in attacco. Dall'altra parte ci sarà un Cesena da 3-5-2 con Mignani privo di Mangraviti squalificato.

Le probabili formazioni

Serie B

Ventiduesima Giornata

Avellino-Cesena

Avellino (4-3-2-1): Daffara; Missori, Enrici, Fontanarosa, Sala; Besaggio, Palmiero, Sounas; Palumbo; Patierno, Biasci. All. Biancolino. A disp. Iannarilli, Tutino, Russo, D'Andrea, Reale, Palumbo, Armellino, Cancellotti, Sassi, Milani

Cesena (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Guidi; Ciervo, Berti, Castagnetti, Bisoli, Frabotta; Blesa, Shpendi. All. Mignani