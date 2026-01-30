Avellino, Favilli out. Sgarbi vicino al ritorno, ipotesi Pescara per Milani L'attaccante non è nell'elenco dei convocati: edema osseo al calcagno sinistro

Andrea Favilli non è nell'elenco dei convocati per Avellino-Cesena. L'atttaccante biancoverde è alle prese con un edema osseo al calcagno sinistro e salta la sfida in programma domani (ore 15) al "Partenio-Lombardi". Indisponibili lo squalificato Lorenco Simic (somma di ammonizioni), Roberto Insigne (recupero dalla lesione al soleo destro), Justin Kumi (recupero dalla lesione distrattiva al terzo medio del flessore della coscia destra) e Armando Izzo (via al ciclo di terapie e stop di 30-40 giorni per la lesione al soleo destro, rimediata nel riscaldamento pre-gara di Spezia-Avellino) con Andrea Cagnano e Michele Rigione fuori per scelta tecnica e destinati alla cessione. Antony Iannarilli torna nell'elenco dei convocati. Nel frattempo, accelerazione di mercato con il potenziale ritorno di Lorenzo Sgarbi. L'attaccante del Pescara, di proprietà del Napoli, convocato dagli abruzzesi per il match con il Mantova, è pronto alla seconda avventura in biancoverde. Contatti tra i lupi, i delfini e gli azzurri: nell'operazione può rientrare Alessandro Milani in chiave biancazzurra.

I calciatori a disposizione

I convocati: 1 Iannarilli, 2 Missori, 3 Sala, 6 Palmiero, 7 Tutino, 9 Patierno, 10 Russo, 11 D’Andrea, 14 Biasci, 19 Reale, 20 Palumbo, 21 Armellino, 24 Sounas, 29 Cancellotti, 30 Daffara, 39 Besaggio, 45 Pane, 53 Sassi, 56 Enrici, 63 Fontanarosa, 78 Milani