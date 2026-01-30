Ariano: chi era quell'uomo incappucciato e vestito di nero La segnalazione alle forze dell'ordine da contrada Paragano

Mistero in contrada Paragano ad Ariano Irpino, dove nel pomeriggio è stato avvistato un uomo incappucciato e vestito di nero, svanito poi nel nulla.

Sul posto, allertata dai residenti si è recata poco dopo le 17.00 una volante della polizia ma della persona segnalata, nessuna traccia.

"Da alcuni giorni - ci dice un abitante - si stanno verificando troppi episodi strani, uno dietro l'altro nella nostra contrada e non solo. Come se qualcuno abbia preso di mira le nostre case. Stiamo vivendo con la paura addosso e il timore di allontanarci dalle nostre abitazioni".

Due giorni fa (leggi qui) gli ultimi furticonsumati seppur con un bottino magro, tra Paragano e Santa Regina. Le forze dell'ordine dal canto loro hanno intensificato i controlli, su questo territorio al confine con Villanova del Battista, Zungoli e la vicina Monteleone di Puglia.

Viene ribadito l'invito agli abitanti ad allertare immediatamente il 112 e il 113 così come avvenuto anche oggi, in caso di qualsiasi movimento sospetto.