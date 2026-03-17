L'arbitro di Avellino-Sudtirol: le designazioni del trentunesimo turno Domani (ore 20) la sfida al "Partenio-Lombardi" per il turno infrasettimanale

La gara Avellino-Sudtirol, valida per la trentesima giornata del campionato di Serie B e in programma domani sera (ore 20) al "Partenio-Lombardi", sarà diretta da Simone Galipò della sezione di Firenze con Andrea Niedda della sezione di Ozieri e Mattia Pascarella della sezione di Nocera Inferiore assistenti e Madonia quarto ufficiale. Al VAR ci sarà Marco Monaldi della sezione di Macerata con Rodolfo Di Vuolo della sezione di Castellammare di Stabia.

Bilancio da due pareggi e tre sconfitte per i lupi

Galipò ha già diretto un match dell'Avellino in stagione: il 2-2 con il Palermo al "Partenio-Lombardi" il 20 dicembre scorso (in foto). Bilancio di due pareggi e tre sconfitte nei cinque precedenti con il fischietto toscano per i lupi (gli altri match: Aprilia-Avellino 2-1 del 14 novembre 2018, Fidelis Andria-Avellino 1-1 del 17 ottobre 2021, Catanzaro-Avellino 4-1 del 4 marzo 2023 e Giugliano-Avellino 3-2 del 23 marzo 2024). Galipò dirigerà per la prima volta, invece, una gara del Sudtirol.

Le designazioni arbitrali

Serie B

Trentunesima Giornata

Palermo-Juve Stabia: Dionisi

Catanzaro-Modena: Piccinini

Mantova-Cesena: Zanotti

Reggiana-Monza: Mucera

Spezia-Empoli: Massimi

Venezia-Padova: Crezzini

Frosinone-Bari: Maresca

Avellino-Sudtirol: Galipò

Carrarese-Sampdoria: Abisso

Pescara-Virtus Entella: Pezzuto