L'arbitro di Avellino-Sudtirol: le designazioni del trentunesimo turno

La gara Avellino-Sudtirol, valida per la trentesima giornata del campionato di Serie B e in programma domani sera (ore 20) al "Partenio-Lombardi", sarà diretta da Simone Galipò della sezione di Firenze con Andrea Niedda della sezione di Ozieri e Mattia Pascarella della sezione di Nocera Inferiore assistenti e Madonia quarto ufficiale. Al VAR ci sarà Marco Monaldi della sezione di Macerata con Rodolfo Di Vuolo della sezione di Castellammare di Stabia.
Bilancio da due pareggi e tre sconfitte per i lupi
Galipò ha già diretto un match dell'Avellino in stagione: il 2-2 con il Palermo al "Partenio-Lombardi" il 20 dicembre scorso (in foto). Bilancio di due pareggi e tre sconfitte nei cinque precedenti con il fischietto toscano per i lupi (gli altri match: Aprilia-Avellino 2-1 del 14 novembre 2018, Fidelis Andria-Avellino 1-1 del 17 ottobre 2021, Catanzaro-Avellino 4-1 del 4 marzo 2023 e Giugliano-Avellino 3-2 del 23 marzo 2024). Galipò dirigerà per la prima volta, invece, una gara del Sudtirol.
Le designazioni arbitrali
Serie B
Trentunesima Giornata
Palermo-Juve Stabia: Dionisi
Catanzaro-Modena: Piccinini
Mantova-Cesena: Zanotti
Reggiana-Monza: Mucera
Spezia-Empoli: Massimi
Venezia-Padova: Crezzini
Frosinone-Bari: Maresca
Avellino-Sudtirol: Galipò
Carrarese-Sampdoria: Abisso
Pescara-Virtus Entella: Pezzuto