Come riparte l'Avellino verso il match playoff con il Catanzaro Alle 11 allenamento al "Partenio-Lombardi": tribuna Montevergine a porte aperte

Alcune ore di riposo, giusto il sabato, il day after di Avellino-Modena e dell'ultimo turno della regular season che ha garantito l'accesso ai playoff. Dalle 11 sarà ripresa della preparazione per l'Avellino e i lupi si alleneranno al "Partenio-Lombardi" con la Tribuna Montevergine aperta al pubblico. Come di consueto e anche verso il turno preliminare playoff contro il Catanzaro al "Ceravolo", Ballardini e il club irpino aprono uno dei settori dell'impianto sportivo di contrada Zoccolari a stampa e tifosi.

In 750 nel settore ospiti del "Ceravolo"

Il tecnico romagnolo potrà contare su Fontanarosa. Il difensore ha saltato l'ultimo match della stagione regolare per il rosso rimediato ad Empoli. Nel post-gara di Avellino-Modena il tecnico non ha aperto alla possibilità di recupero delle pedine in infermeria, dal lungodegente Reale passando per Simic, Sala e Milani, ma occhio alla possibilità di Favilli nell'ottica di una convocazione da poter strappare verso Catanzaro. Nel frattempo è già certa la quota di tifosi biancoverdi al "Ceravolo": settore ospiti da 750 biglietti.