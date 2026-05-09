Montemiletto, anziano muore schiacciato dal trattore nel suo campo Indagini da parte dei carabinieri sulle cause della tragedia

Un uomo di 74 anni stava lavorando nel suo terreno in Contrada Canale quando il trattore che guidava si è ribaltato e lo ha travolto. L'anziano stava svolgendo lavori agricoli nel terreno di sua proprietà, come probabilmente aveva fatto già altre volte. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 insieme con il medico di turno. L'uomo è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Moscati di Avellino ma è morto poco dopo.

I carabinieri hanno avviato i rilievi. Stanno lavorando per capire cosa abbia causato il ribaltamento: un cedimento del terreno, un problema meccanico, un errore nella manovra. La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria. Le indagini dei Carabinieri sono in corso.

Pochi giorni prima, a Montememarano era morto un uomo di trent'anni in circostanze analoghe. Due incidenti mortali, nello stesso territorio, a distanza ravvicinata.