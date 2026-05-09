Monteforte: gli studenti dell'Aurigemma, ambasciatori della dieta mediterranea Premio speciale, all'Istituto zooprofilattico Sperimentale del mezzogiorno

Hanno ricevuto questa mattina, presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di Portici, il Premio Speciale “Mediterranean Diet Influencer”. Protagonisti gli alunni della classe I B della Scuola Secondaria di primo grado dell’IC Aurigemma, premiati per il bellissimo video “Alla scoperta della salute perfetta”, realizzato nell’ambito del concorso “Inventa il tuo spot… per una corretta alimentazione” promosso dalla Regione Campania.

Nei panni di agenti segreti, impegnati nella missione speciale di scoprire il segreto della salute perfetta, hanno raccontato con ironia, bravura e originalità il valore centrale che riveste per una corretta alimentazione la dieta mediterranea, simbolo della tradizione campana.

A partecipare alla cerimonia, insieme agli studenti, la dirigente scolastica Filomena Colella, la docente Rosaria Prima, prima collaboratrice della dirigente e Katia Tarantino, curatrice del progetto.

“Questo riconoscimento - sottolinea la dinamica dirigente scolastica Filomena Colella - rappresenta molto più di un premio: è il segno concreto dell’impegno, della creatività e della consapevolezza che i ragazzi hanno maturato affrontando un tema fondamentale come quello della corretta alimentazione.

Attraverso questo percorso, gli studenti hanno potuto approfondire e consolidare le proprie conoscenze sui principi della dieta mediterranea, patrimonio culturale e modello di vita sano, imparando quanto sia importante adottare abitudini alimentari equilibrate per il proprio benessere presente e futuro. Partecipare a questo concorso ha significato lavorare insieme, confrontarsi, riflettere e trasformare ciò che hanno imparato in un messaggio positivo da condividere con gli altri. Ed è proprio questo il valore più bello dell’esperienza vissuta: educare i giovani alla salute, alla responsabilità e alla cura di sé attraverso attività coinvolgenti e formative”.

Ad accogliere gli studenti dell’IC Aurigemma l’assessora all’agricoltura della Regione Campania Maria Carmela Serluca che ha sottolineato il valore di cui si carica l’educazione delle nuove generazioni ad una corretta alimentazione e a stili di vita sani e l’importanza di una sinergia tra scuola, territorio e istituzioni.

La conferma arriva dall’ottima risposta al concorso delle scuole della Campania che hanno accolto l’invito con entusiasmo, confermando il successo registrato nelle passate edizioni. 159 gli spot realizzati con il coinvolgimento di 2.632 studenti e 365 docenti con una challenge on line che ha raccolto oltre 21.000 interazioni.

Al termine della cerimonia gli studenti hanno partecipato a un laboratorio di degustazione dell’olio extravergine di oliva tenuto da una esperta assaggiatrice di oli, inserito nell’ambito di “Fattorie Aperte”, iniziativa promossa dall’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania