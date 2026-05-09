Sabato triste e doloroso a Vallata, Leone: "Antonio, uno di noi" La vicinanza del sindaco ai familiari dopo la tragedia di Calitri

E' un sabato triste e doloroso in Irpinia a Vallata dove un'intera comunità si è stretta intorno ai familiari di Antonio Rinaldi, il giovane di soli 29 anni, morto prematuramente, stroncato da un infarto fulminanante dopo una partita di calcetto a Calitri.

"Siamo vicini ai familiari di Antonio in questo momento così difficile e doloroso - afferma il sindaco Giuseppe Leone. Tutta la cominità è affranta. Una notizia tristissima che ci addolora profondamente. Un giovane valoroso che amava la vita e aveva ancora tanti sogni da realizzare. Una morte inaccettabile e imprevedibile".

La stessa vicinanza espressa dal sindaco di Calitri Michele Di Maio, sin da subito vicino alla comunità vallatese.

E' successo tutto in pochi secondi, un malore improvviso, i soccorso rapidi, la corsa disperata in eliambulanza all'ospedale del mare di Napoli, dove. Antonio ha lottato per tutta la notte, fino al mattino successivo quando il suo cuore non si è più ripreso. Antonio lascia la compagna e la sua bimba di un anno e mezzo.Tantissime le attestazioni di affetto e vicinanza sincera verso i familiari a cui ci associamo anche noi.