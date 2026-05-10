Avellino Basket ko 69-64, la Fortitudo Bologna vola sul 2-0 Martedì (ore 20.30) sarà Gara 3 con gli irpini chiamati al successo per allungare la serie

Anche Gara 2 del quarto di finale promozione è della Flats Service Fortitudo Bologna. Finale di 69-64 per i felsinei che superano l'Unicusano Avellino Basket, battuta solo al termine di un'ottima prestazione di squadra. Nel primo tempo i 20 punti di Lewis hanno garantito il vantaggio all'intervallo, poi nell'ultimo quarto la squadra irpina ha realizzato solo 4 punti aprendo al ribaltone e al 2-0 Fortitudo. Martedì (ore 20.30) sarà Gara 3 al PalaDelMauro. Avellino dovrà vincere per allungare la serie. La Flats Service avrà, invece, il primo match-point per accedere alla semifinale promozione.

Il tabellino

LNP - Playoff Serie A2

Quarti di finale Promozione - Gara 2

Flats Service Fortitudo Bologna - Unicusano Avellino Basket 69-64

Parziali: 22-21, 17-22, 18-17, 12-4

F. Bologna: Gianluca Della Rosa 23 (2/2, 5/12), Alvise Sarto 18 (1/1, 4/9), Toni Perkovic 9 (1/4, 2/11), Paulius Sorokas 7 (2/4, 0/7), Simon Anumba 5 (1/3, 1/1), Samuele Moretti 3 (1/1, 0/0), Martino Mastellari 2 (1/3, 0/1), Federico Gamberini 2 (1/1, 0/0), Vincenzo Guaiana (0/1, 0/1), Niccolò De Vico, Nicolò Braccio

Avellino: Jaren Lewis 29 (6/11, 4/8), Blake Francis 10 (2/5, 2/9), Alessandro Grande 7 (2/2, 1/7), Rei Pullazi 5 (1/1, 1/5), Giovanni Pini 4 (1/2, 0/0), Mikk Jurkatamm 3 (0/0, 1/5), Lucas Fresno 3 (0/0, 1/3), Alexander Cicchetti 2 (1/4, 0/0), Andrea Zerini 1 (0/1, 0/0), Mattia Fianco, Giacomo Donati