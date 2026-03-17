Avellino: gestione per Palmiero. Sudtirol: Tait e Zedadka out per squalifica Rinviata Catanzaro-Modena: "Avverse condizioni meteorologiche previste sul territorio cittadino"

Fabrizio Castori non potrà contare su Fabian Tait e Karim Zedadka nella sfida del "Partenio-Lombardi", Avellino-Sudtirol, in programma domani (ore 20). Un turno di squalifica e 5000 euro di ammenda per Tait, espulso, una giornata e 1500 euro di ammenda per Zedadka, al quinto giallo in campionato nel pari a reti bianche tra i bolzanini e il Pescara. Nei provvedimenti del giudice sportivo l'Avellino è presente con il solo Marco Sala, ammonito per la seconda volta in campionato. I lupi ritrovano Cosimo Patierno dopo il turno di stop scontato a Chiavari, ma, di fatto, perdono Luca Palmiero per infortunio. Il fastidio al ginocchio, che ha costretto il centrocampista all'uscita prima del via del secondo tempo al "Sannazzari", dovrebbe portare allo stop precauzionale e alla valutazione lungo la settimana verso la sfida con la Sampdoria prima della sosta Nazionali. Già nella preparazione verso la gara con l'Entella Palmiero aveva accusato il problema al ginocchio. Nel frattempo c'è un rinvio tra le gare del turno infrasettimanale: "avverse condizioni meteorologiche", salta Catanzaro-Modena, che era in programma alle 20 al "Ceravolo".

Il comunicato

"L’US Catanzaro 1929 comunica che la gara Catanzaro-Modena, valida per la 31ª giornata del campionato di Serie B, in programma domani allo stadio "Ceravolo", non verrà disputata a causa delle avverse condizioni meteorologiche previste sul territorio cittadino. La decisione è stata assunta a seguito dell’emanazione del bollettino della Protezione Civile che prevede allerta arancione per la giornata di domani. In conseguenza di tale situazione, il Sindaco Nicola Fiorita ha disposto, con apposita ordinanza n. 32 del 16/3/2026, la chiusura di tutti gli impianti sportivi pubblici cittadini di ogni ordine e categoria. Alla luce di tale provvedimento, e in accordo con la Lega di Serie B e la società gialloblù, la partita è stata rinviata a data da destinarsi. I biglietti già emessi resteranno validi per la gara di recupero oppure potranno essere rimborsati, secondo modalità e tempi che verranno comunicati nelle prossime ore attraverso i canali ufficiali della società. L’US Catanzaro 1929 ringrazia tifosi e operatori dell’informazione per la collaborazione e invita tutti alla massima prudenza in relazione alle condizioni meteo previste".