Ariano: si rinnova la tradizione del pellegrinaggio a Monte a Sant'Angelo Un itinerario di fede che abbraccia lrpinia e Puglia intorno alla figura di San Michele Arcangelo

Da Ariano Irpino alla storica e suggestiva grotta di San Michele Arcangelo. Si rinnova anche quest'anno la tradizione del pellegrinaggio degli arianesi grazie alla spinta di Michele Dotolo, ideatore dell'iniziativa consolidatasi negli anni, fino a diventare uno degli appuntamenti più sentiti da pellegrini e devoti come avviene per la Madonna Incoronata di Foggia apparsa nel lontano 1001 all'allora conte di Ariano e al pastore Strazzacappa.

Un itinerario di fede che abbraccia l'Irpinia e la Puglia. La partenza per Monte Sant'Angelo è fissata per sabato 25 aprile, dinanzi alla grande croce di Cardito.

Un pellegrinaggio, molto sentito e dedicato anche quest'anno al compianto Giovanni Orsogna, anima pulsante di queste iniziative, il quale aveva approfondito attraverso ricerche meticolose anche il legame storico tra gli arianesi e San Michele Arcangelo e il cui ricordo resterà indelebile. Per ulteriori informazioni e prenotazioni è possibile contattare Michele Dotolo al numero 3939301839.