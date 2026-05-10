Scandone ai quarti di finale playoff: Basket School Messina ko 82-55 Kmetic, con 25 punti, risulta decisivo nella vittoria in Gara 3

La "bella" degli ottavi di finale è della Scandone Avellino. La squadra irpina supera la Basket School Messina con il risultato di 82-55 in Gara 3 e accede ai quarti di finale promozione per la Serie B Nazionale. La Scandone Avellino affronterà l'Esperia Cagliari. Gara 1 è in programma mercoledì al PalaDelMauro. Kmetic, con 25 punti, guida la squadra di coach Dell'Imperio alla vittoria nella "bella". Doppia cifra anche per Ragusa (11) e Duranti (10). Distribuzione di punti e risorse per la Scandone che pone subito lo sguardo alla nuova serie.

Il tabellino

FIP - Serie B Interregionale

Playoff - Ottavi di finale - Gara 3

Scandone Avellino - Basket School Messina 82-55

Parziali: 17-7, 26-13, 21-19, 18-16

Scandone: Scanzi 6, Cioppa 6, Cantone, Ragusa 11, Kmetic 25, Duranti 10, Stefanini 2, Gay 6, Donda 8, Vitale 8, Galli. All. Dell'Imperio

Messina: Lo Iacono 5, Marinelli 16, Vinciguerra, Iannicelli 6, Chakir 15, Beltadze 2, Warden 5, Contaldo 2, Busco 2, Sakovic 2. All. Sidoti