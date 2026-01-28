Ariano: rubano un fucile e lo abbandonano in un terreno

C'è un'altra abitazione da aggiungere alle intrusioni dei ladri avvenute ieri sera ad Ariano Irpino, in contrada San Felice e zone limitrofe. Leggi qui il resoconto precedente. La scoperta è stata fatta solo nella mattinata di oggi.
Si tratta di una casa lasciata momentaneamente incustodita da mamma e figlio in contrada Paragano. Entrambi si erano allontanati da qualche settimana e forse qualcuno sapeva anche tutto. O si è trattato di pura coincidenza. Non si sa.
Per fortuna non hanno trovato nulla di valore. C'è stato solo trambusto e gli ambienti messi a soqquadro. In un primo momento si era pensato che avessero portato via un fucile ma alla fine è stato ritrovato non molto distante dall'abitazione, in un terreno. Sul posto sono giunti i carabinieri per le relative indagini.
La preoccupazione degli abitanti è comprensibile: "Troppi episodi nel giro di poco tempo, temiamo che possa esserci una banda ben organizzata che ha preso di mira la nostra zona".