Ariano: rubano un fucile e lo abbandonano in un terreno Scoperta una nuova intrusione in un'abitazione di contrada Paragano

C'è un'altra abitazione da aggiungere alle intrusioni dei ladri avvenute ieri sera ad Ariano Irpino, in contrada San Felice e zone limitrofe. Leggi qui il resoconto precedente. La scoperta è stata fatta solo nella mattinata di oggi.

Si tratta di una casa lasciata momentaneamente incustodita da mamma e figlio in contrada Paragano. Entrambi si erano allontanati da qualche settimana e forse qualcuno sapeva anche tutto. O si è trattato di pura coincidenza. Non si sa.

Per fortuna non hanno trovato nulla di valore. C'è stato solo trambusto e gli ambienti messi a soqquadro. In un primo momento si era pensato che avessero portato via un fucile ma alla fine è stato ritrovato non molto distante dall'abitazione, in un terreno. Sul posto sono giunti i carabinieri per le relative indagini.

La preoccupazione degli abitanti è comprensibile: "Troppi episodi nel giro di poco tempo, temiamo che possa esserci una banda ben organizzata che ha preso di mira la nostra zona".