Maltempo, incidente auto-camion a Parolise: soccorsi sul posto Il sinistro nel territorio di Parolise intorno alle ore 8

Incidente a Parolise, soccorsi tempestivi sul posto. E' successo questa mattina nell'incrocio tra Viale Unità d'Italia e Via San Giovanni. Da accertare la dinamica del sinistro che ha visto coinvolti un camion e una vettura. Sul posto sono stati tempestivi i soccorsi dei sanitari. Da accertare la dinamica di quanto avvenuto. La collissione tra i due mezzi potrebbe essere avvenuta per la mancata tenuta di strada di uno dei due veicoli, complice l'asfalto viscido per il maltempo delle ultime ore.