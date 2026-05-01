Bronzo per gli Arcieri del Tricolle a Rotondi alla gara interregionale di “Tiro di campagna” del primo maggio.
Carmine Ricci, arco compound, senior maschile, di Ariano Irpino, ha conquistato il podio che è valevole anche per la qualifica al prossimo campionato regionale ed italiano “Tiro di campagna”.
Primo maggio di "Bronzo" per gli Arcieri del tricolle a Rotondi
Podio per Carmine Ricci
Gara interregionale di "Tiro di campagna"
Ariano Irpino.
Bronzo per gli Arcieri del Tricolle a Rotondi alla gara interregionale di “Tiro di campagna” del primo maggio.
Bronzo per gli Arcieri del Tricolle a Rotondi alla gara interregionale di “Tiro di campagna” del primo maggio.