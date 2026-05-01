Primo maggio di "Bronzo" per gli Arcieri del tricolle a Rotondi

Podio per Carmine Ricci

primo maggio di bronzo per gli arcieri del tricolle a rotondi

Gara interregionale di "Tiro di campagna"

Ariano Irpino.  

Bronzo per gli Arcieri del Tricolle a Rotondi alla gara interregionale di “Tiro di campagna” del primo maggio.
Carmine Ricci, arco compound, senior maschile, di Ariano Irpino, ha conquistato il podio che è valevole anche per la qualifica al prossimo campionato regionale ed italiano “Tiro di campagna”.
 

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