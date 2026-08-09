Avellino: spunta un nuovo difensore verso il primo match ufficiale Venerdì (ore 20.45) sarà sfida contro il Monza nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia

Ore di riposo per l'Avellino dopo la presentazione di squadra e nuove maglie in Piazza della Libertà e dopo il quarto memorial "Sandro Criscitiello" con i lupi usciti battuti dal "Partenio-Lombardi" solo dopo i calci di rigore contro il Torino. Dal dischetto decisivi gli errori di Palmiero, Cancellotti e Di Maggio, che però è andato a bersaglio per il pari lungo la sfida con un gran destro in corsa dopo la soluzione offensiva costruita da Faticanti e Pandolfi. Per i granata a segno Vlasic dopo 11 minuti e il rigore che ha determinato la vittoria nel memorial è stato realizzato da Coco. Fila, autore di un buonissimo match, è stato premiato come MVP dell'amichevole ufficiale. Nel frattempo, spunta con forza il profilo di Michael Venturi per la difesa biancoverde. Il classe '99, di proprietà del Venezia, potrebbe garantire l'ulteriore soluzione nel pacchetto arretrato a Nesta. Venerdì, alle 20.45, sarà primo match ufficiale per l'Avellino: c'è il trentaduesimo di finale di Coppa Italia contro il Monza all'U-Power Stadium.

L'evoluzione della rosa

* Russo calciatore bandiera

Portieri

Iannarilli (2028), Sassi (2029), Martinelli (in prestito dalla Fiorentina)

Difensori

Cancellotti (2028), Enrici (2029), Simic (2028), Fontanarosa (2028), Sala (2028), Izzo (2029), Moruzzi (in prestito dalla Juventus con diritto di riscatto e controriscatto)

Centrocampisti

Palmiero (2028), Sounas (2028), Palumbo (2028), Besaggio (2028), Faticanti (in prestito dalla Juventus con diritto di riscatto e controriscatto), Di Maggio (2030), Maisto (2027), Della Rocca (2029 con opzione di rinnovo al 2030)

Attaccanti

Favilli (2027 con opzione 2028 al verificarsi di determinate condizioni), Russo* (2030), Biasci (2028), Pandolfi (2029), Fila (in prestito dal Venezia)

In uscita

Patierno (2028), Insigne (2027 con opzione 2028 al verificarsi di determinate condizioni)

Rientranti dai prestiti

Toscano (2027)

Ceduti in prestito

D'Ausilio (2028, all'Iraklis Salonicco con diritto di opzione), De Cristofaro (2028, al Latina), Marchisano (2027, in prestito al Giugliano), Tribuzzi (2028, in prestito al Bari con diritto di opzione), Scotti (2029 con opzione di rinnovo al 2030, in prestito al Savoia)

Ceduti a titolo definitivo

Cancellieri allo Spezia, Panico al Foggia, Todisco al Foggia, Cagnano all'Arezzo, Manzi alla Scafatese