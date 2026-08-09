Avellino, Nesta: "Soddisfatto, siamo a un buon livello, ma è solo l'inizio" Il tecnico dei lupi: "Occorre restare con i piedi per terra sin dall'avvio della stagione"

"Siamo cresciuti lungo il test. Il livello degli avversari si è alzato e abbiamo affrontato una squadra fisicamente molto bene. È stato un ottimo test. Abbiamo fatto molto bene nel primo quarto d'ora, poi ci siamo fatti portare in giro per il campo. Nel secondo tempo avremmo meritato anche qualcosa in più, abbiamo creato occasioni, Di Maggio ha fatto un grande gol, siamo a un buon livello, ma occorre restare con i piedi per terra. Il campionato di Serie B è difficilissimo e imprevedibile. Questo è solo un antipasto": così Alessandro Nesta si è espresso dopo il quarto memorial "Sandro Criscitiello" con il suo Avellino superato dal Torino solo dopo i calci di rigore (1-1 nei tempi regolamentari, 2-4 in aggregato con la serie dagli undici metri).

"Sapete cosa vogliamo sul mercato"

"Ho provato più combinazioni. Non ho ancora deciso l'undici iniziale da gara ufficiale e questa sera volevo vedere questa soluzione. - ha aggiunto il tecnico dei lupi - Sono felicissimo della squadra che alleno e in chiave mercato sapete tutto. Dobbiamo prendere un terzino destro, un difensore e un trequartista. Abbiamo le idee chiare. Occorre solo attendere l'effetto domino sul mercato. Fila? Molto bene. È forte tecnicamente e fisicamente e ha una buona corsa".