Avellino superato dal Torino solo dopo i calci di rigore (2-4) Vittoria granata nel quarto memorial "Sandro Criscitiello"

Una buonissima prestazione di squadra, Fila che spicca tra le prove individuali all'interno di 90 minuti dall'ottimo ritmo e vissuti con soluzioni tra intensità e qualità: l'Avellino esce sconfitto dal quarto memorial "Sandro Criscitiello" solo dopo i calci di rigore. Il Torino vince il test del "Partenio-Lombardi" con il risultato di 4-2 dopo la serie dagli undici metri. Nel match al minuto 11 il gol di Vlasic, libero di controllare al centro dell'area e di concludere con decisione alle spalle di Martinelli, al minuto 82 il pari biancoverde realizzato da Di Maggio con la soluzione finalizzata dopo lo scambio tra Faticanti e Pandolfi. Nella serie dei calci di rigore l'Avellino sbaglia con Di Maggio, Cancellotti e Palmiero (a segno solo Favilli). Il Torino vince il memorial con il rigore trasformato da Coco. Fila ha vinto il premio come miglior calciatore della sfida tra l'Avellino e il Torino.

Il tabellino

Quarto Memorial "Sandro Criscitiello"

Avellino-Torino 2-4 d.c.r. (1-1)

Reti: 11' pt Vlasic (T), 37' st Di Maggio (A)

Rigori: Di Maggio sbagliato (A), Adams sbagliato (T), Cancelotti sbagliato (A), Kulenovic gol (T), Palmiero sbagliato (A), Aboukhlal gol (T), Favilli gol (A), Coco gol (T)

Avellino (4-3-1-2): Martinelli; Moruzzi (17' st Sala), Simic (17' st Enrici), Izzo (33' st Fontanarosa), Cancellotti; Sounas (17' st Palmiero), Besaggio (33' st Faticanti), Palumbo (33' st Di Maggio); Russo (43' st Spadoni); Fila (33' st Pandolfi), Biasci (33' st Favilli). All. Nesta. A disp. Iannarilli, Sassi, Maisto, Aloisi, Vignoli

Torino (3-4-2-1): Mascardi; Coco, Comuzzo (32' st Ismajli), Comert (45' st Biraghi); Dembelè (1' st Pedersen), Luongo (1' st Ilkhan), Gineitis (18' st Casadei), Cacciamani (45' st Aboukhlal); Vlasic (32' st Fitz-Jim), Njie (32' st Kulenovic); Simeone (32' st Adams). All. Abate. A disp. Paleari, Siviero, Oristanio, Pellini